Man kruipt met kapmes op dak 19 juni 2018

02u31 0 Brussel Een man met een machetemes is gisteren om onbekende reden een dakappartement opgekropen. De brandweer had uren nodig om hem veilig naar beneden te halen.

De Maesstraat in Elsene is gistermiddag afgesloten door de politie en de brandweer. Een man begaf zich op het dak van een gebouw waar hij vervaarlijk met een kapmes zwaaide. "Het is onduidelijk wat de man bezielde", zegt woordvoerster van de politie Ilse Van de Keere. "Hij bedreigde niemand en heeft uiteindelijk uit eigen beweging zijn mes naar beneden gegooid. Niemand van de bewoners, omstaanders of de man zelf raakte gewond." De brandweer had alle moeite om de man veilig van het dak te verwijderen. Hij weigerde om de plek te verlaten. De brandweer installeerde vangnetten voor het geval hij besloot te springen. Uiteindelijk slaagden de hulpdiensten er na uren onderhandelen in om de man veilig te verwijderen. De politie onderzocht gisteren wie hij is en wat hij van plan was. (DCFS)