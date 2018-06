Man krijgt vier jaar cel voor terrorisme 28 juni 2018

02u25 0 Brussel Een veertiger uit Vorst werd veroordeeld tot 4 jaar cel en een boete van 4.000 euro voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering.

Het was de Franse geheime dienst die in juni 2017 de Belgische overheid gewaarschuwd had voor de veertiger. Dat gebeurde nadat bij onze zuiderburen een toen 13-jarige jongen opgepakt werd omdat hij naar verluidt plannen had om mensen op straat met messen aan te vallen. Tijdens zijn ondervraging had de knaap verteld dat hij via Telegram in contact stond met een 40-jarige inwoner van Vorst, en dat die laatste ook aanslagen plande. Verder onderzoek bracht de speurders bij de beklaagde, die ook via sociale media onder meer IS-propaganda verspreid had en geprobeerd had om zijn eigen zoon te radicaliseren. Het federaal parket had gevraagd om de man ook zijn Belgische nationaliteit af te nemen, maar daar is de rechtbank niet op ingegaan. (WHW)