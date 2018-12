Man in levensgevaar na val in kanaal Robby Dierickx

30 december 2018

09u48 0

Een 40-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag in kritieke toestand afgevoerd nadat hij omstreeks 1 uur in het kanaal ter hoogte van de Koolmijnkaai in Sint-Jans-Molenbeek gevallen was. De brandweer had enige tijd nodig om het slachtoffer terug te vinden omdat de opgegeven locatie niet helemaal duidelijk was. Uiteindelijk kon de duikploeg van de Brusselse brandweer de bewusteloze man uit het water halen. De reanimatie werd ter plaatse opgestart en verdergezet tijdens de overbrenging naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar. Hoe hij in het water gesukkeld is, is niet duidelijk.