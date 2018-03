Man in levensgevaar na messteek 15 maart 2018

02u42 0

Een man verkeert in levensgevaar nadat hij gisteren om 16 uur werd neergeschoten in de Aarschotstraat. "De politie was zeer snel ter plaatse en kon twee verdachten arresteren. Het motief van de twee is voorlopig nog niet duidelijk", zegt Louise Weber, woordvoerster van de lokale politie. Volgens een buurtbewoner gaat het om een uit de hand gelopen gokpartij. "Het slachtoffer had het spel gewonnen en vroeg zijn geld. De twee anderen gingen daar niet mee akkoord en staken vervolgens neer", aldus de buurtbewoner.





(VDBS)