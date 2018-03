Man in elkaar geslagen met baseballbat 21 maart 2018

Een man is gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in elkaar is geknuppeld met een baseballbat. "De feiten gebeurden rond 16.30 uur in het metrostation Kruidtuin. De politie kreeg en oproep binnen voor een gewonde die zich op de spoeddienst had aangeboden", zegt Ine Van Wymersch van het Brussels parket. "De politie stelde een perimeter in en het metrostation werd een tijdje afgesloten. Waarschijnlijk gaat het om een vechtpartij, maar voorlopig is er geen verdere informatie beschikbaar." (VDBS)