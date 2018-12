Man hield minderjarig meisje twee maanden gevangen in kelder WHW

04 december 2018

16u46 0 Brussel Een 22-jarige man die een minderjarig en mentaal gehandicapt meisje meer dan twee maanden opgesloten en verkracht zou hebben, kent pas op 11 december zijn straf. De uitspraak werd dinsdag verwacht, maar werd uitgesteld. Hij riskeert vijftien jaar cel.

De Brusselse twintiger begon in 2016 een relatie met het meisje, dat verstandelijk 13 jaar oud was. Ze trok bij hem in Evere in, wat een rampzalige beslissing bleek. Ze mocht de kelder niet verlaten, tenzij hij erbij was. Bovendien zou hij haar meermaals verkracht hebben. “Ze kreeg om de drie dagen een boterham te eten en moest zich wassen in een emmer. Toen ze gevonden werd, kon ze amper stappen.”

Vrij onder voorwaarden

Aan de lijdensweg van het meisje kwam een einde toen de zus van de beklaagde haar in kelder vond en de politie belde. De toen 20-jarige J.W. werd opgepakt, maar kwam in mei 2017 weer vrij onder voorwaarden — ondanks een veroordeling in Charleroi voor geweld tegen verschillende minderjarige meisjes die hij via Facebook had leren kennen.

De parketmagistraat gaf toe dat die vrijlating ‘een fout’ was. En dat bleek al snel, want vlak daarna strikte hij opnieuw een naïeve, jongvolwassen vrouw. Toen de politie hem weer op de hielen zat, vluchtte hij met haar naar Frankrijk. Daar werden ze betrapt tijdens een winkeldiefstal. Toen verklaarde het meisje dat ook zij tegen haar wil vastgehouden en verkracht werd. Ze was zelfs 22 weken zwanger van J.W., maar kreeg amper te eten.

Geen empathisch vermogen

Uit de verslagen van de psychiater blijkt dat de beklaagde psychopathische en sadistische trekken heeft, en geen empathisch vermogen. “Hij martelt dieren, schuwt seksueel geweld niet en blijft slachtoffers maken”, aldus de procureur. “Ik eis vijftien jaar cel, met bijkomende terbeschikkingstelling van tien jaar.”

De advocaat van J.W. trok een deel van de verklaringen van de slachtoffers echter in twijfel. “Ze waren dolverliefd op hem. Hij manipuleerde hen niet. Ze wilden samen met hem een leven beginnen — dat blijkt wel uit de berichtjes die ze hem stuurden.” Een verklaring voor het gedrag van J.W. zou bij een trauma uit zijn verleden liggen. “Op 6-jarige leeftijd zag hij zijn moeder sterven in een verkeersongeval.”