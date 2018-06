Man had onfris handeltje in vliegtickets 21 juni 2018

02u49 0

Een Brusselaar riskeert twee jaar cel voor een zwendel met vliegtuig- en treintickets.





Jean-Jacques L. (55) verkreeg via een vriendin, die receptioniste was in een hotel, de kredietkaartgegevens van vele tientallen mensen. Met die gegevens kocht hij online trein- en vliegtuigtickets. Tussen 2011 en 2013 waren dat er honderden, die hij vervolgens aan veel lagere prijzen doorverkocht. "Op die manier heeft hij zeker 20.000 euro verdiend", aldus het parket, dat zich niet verzet tegen een straf met uitstel. De receptioniste die de man de bankkaartgegevens bezorgde, riskeert acht maanden cel met uitstel. Uitspraak in het najaar.





(WHW)