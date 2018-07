Man haalt jachtgeweer boven tijdens familieruzie 10 juli 2018

De politie van de zone Brussel-West is zondagnacht rond middernacht opgeroepen voor een familieruzie die uit de hand dreigde te lopen in De Neckstraat. Een buurman verwittigde de politie, nadat hij het koppel ruzie hoorde maken en door een raam zag dat de man gewapend was met een jachtgeweer. De politie probeerde in eerste instantie te onderhandelen met de man, maar kreeg geen bevredigend antwoord. Het contact werd uiteindelijk verbroken. Rond 5 uur 's morgens vielen de speciale interventiediensten de woning binnen om het gevaar af te weren. "Er werden geen schoten gelost en er zijn geen gewonden gevallen tijdens de interventie", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket. "De verdachte kon worden aangehouden en werd van zijn vrijheid beroofd. Hij is reeds bekend bij de politiediensten en het gerecht." De man werd gisterenochtend verhoord en werd daarna ter beschikking gesteld van de procureur. (VDBS)