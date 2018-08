Man gewond bij val van werf 09 augustus 2018

Een arbeider is woensdagmiddag gewond geraakt bij een val van een werf. De man was aan het werk op een bouwwerf in de Steenkoolkaai, toen hij om nog onduidelijk reden naar beneden viel. Hij raakte daarbij zwaar gewond aan zijn beide benen. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. Het Brussels auditoraat opent een onderzoek naar het arbeidsongeval.





(DCFS)