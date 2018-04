Man gewond bij schietpartij 16 april 2018

Een 20-jarige man is woensdag ernstig gewond geraakt aan de rug bij een schietpartij. De feiten deden zich voor omstreeks 15.30 uur tussen het Dapperheidsplein en de Dorpsstraat. "Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet langer in levensgevaar", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket.





De lokale politie kon een 42-jarige man arresteren. Hij zou meerdere schoten gelost hebben. Na zijn verhoor door de politiediensten werd hij gisteren ter beschikking gesteld van het parket. De procureur des Konings heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens poging tot doodslag en verboden wapendracht. (VDBS)