Man gewond bij gevecht in prostitutiebuurt SRB

18 februari 2019

17u26 0

De lokale politie onderzoekt een vechtpartij in het prostitutiekwartier in Sint-Joost-ten-Noode. Een man raakte daar rond 11.15 uur gewond, vermoedelijk door een steekwapen. Hij had zelf een mes vast toen de politie hem aantrof in de Linnéstraat. “De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was gewond, maar niet in levensgevaar”, zegt politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker. Het is nog niet duidelijk met wie en waarover de gewonde man ruzie kreeg. Hij is nog niet ondervraagd. “We onderzoeken intussen wat er gebeurd is en wie er nog meer betrokken was.”

De politie krijgt de laatste tijd iets meer klachten over vechtpartijen in de wijk. “Het gaat niet over een ernstige toename", zegt Dereymaeker. “De meeste problemen zijn 's ochtends vroeg. Als mensen op straat komen die de hele nacht in het café zijn geweest. We patrouilleren sinds de zomer intensiever in de wijk.”