Man gewond aan beide handen bij brand in flatgebouw WHW

21 maart 2019

12u49 0 Brussel Een man gewond is gisteren gewond geraakt bij een brand in een flatgebouw in de Scheikundigestraat. Een bewoner raakte ernstig verbrand aan beide handen.

De Brusselse brandweer werd rond 15.30 uur opgeroepen voor een brand in een flatgebouw . Ter plaatse bleek het om een kelderbrand te gaan die voor heel wat rookontwikkeling zorgde. De bewoners van het flatgebouw werden geëvacueerd en één bewoner, die ernstig verbrand was aan beide handen, werd overgebracht naar het ziekenhuis in Neder-over-Heembeek. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de brandschade in de trappenhal is aanzienlijk. Ook hebben heel wat appartementen rookschade opgelopen. Het gebouw van twee verdiepingen is dan ook tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners worden opgevangen bij vrienden of familie.