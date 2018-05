Man gestoken met schroevendraaier 25 mei 2018

02u39 0

Een man is maandagavond gewond geraakt na een woordenwisseling. "Ter hoogte van de Lemonnierlaan kwam het slachtoffer in aanraking met de bestuurder en passagier van een taxi. De man had net een bestelling geleverd waarna zijn weg belemmerd werd door een taxi", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. "De passagier is uitgestapt en heeft het slachtoffer twee keer willen steken. Eenmaal raakte hij de man in de borstkas. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gegaan voor verzorging, maar verkeert niet in levensgevaar." Het parket heeft de bestuurder van de taxi al geïdentificeerd. "De bestuurder gaf al aan dat de passagier zijn broer is. Er lopen verschillende onderzoeksdaden om de broer te arresteren." (VDBS)