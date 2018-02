Man duwt vrouw op metrosporen 08 februari 2018

02u28 0 Brussel De politie is op zoek naar een man die zich aan een vrouw vergreep in het metrostation Horta op zondag 17 december rond 6 uur 's ochtends.

De man nam de vrouw vast bij haar armen en probeerde haar mee te nemen. Daarop wou het slachtoffer zich verweren, maar de dader duwde haar meerdere keren op de metrosporen. De vrouw slaagde er uiteindelijk in om weg te vluchten.





De dader verliet de plaats van de feiten via de metrotunnel en ging buiten via het metrostation Albert. De man is van vreemde origine. Hij is mager en ongeveer 25 à 30 jaar oud. Hij heeft een snor en kort bruin haar en sprak een vreemde taal. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere jas, een blauwe bodywarmer en een blauwe jeans. (VDBS)





Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800/30.300.