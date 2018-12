Man duwt kinderkoets tegen ex WHW

20 december 2018

15u44 0 Brussel Een dertiger is veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht maanden voor geweld tegen zijn ex.

De feiten dateren van de zomers van 2014 en 2015, telkens wanneer hij hun dochtertje ging ophalen in het kader van het omgangsrecht. Zij had intussen een nieuwe vriend en dat kon hij niet verkroppen. Zo probeerde hij haar naast de klassieke scheldtirades eens te verstikken. Ook duwde hij de kinderkoets met volle kracht in haar buik. Tijdens zijn verhoor ontkende de dertiger alles. De feiten met de koets werden echter gefilmd en ook bij andere uitbarstingen waren er getuigen in de buurt. Maar naar de rechtbank komen om het zelf even uit te leggen, vond de man niet nodig. De ex van de beklaagde, een vrouw uit Sint-Agatha-Berchem, wilde hem ook vervolgd zien worden voor stalking. Maar volgens de raadkamer was er enkel sprake van geweldpleging.