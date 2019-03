Man dreigt van werfkraan aan Justitiepaleis te springen WHW

26 maart 2019

13u18 0 Brussel Een man zit al de hele voormiddag op een werfkraan in de Brusselse Wolstraat, naast het Justitiepaleis. Hij dreigt ermee van de kraan te springen.

Een ploeg onderhandelaars van de federale politie is ter plaatse om de man te proberen overtuigen naar beneden te komen. Voorlopig hebben die pogingen nog geen succes gehad. De politie heeft de Wolstraat intussen afgesloten voor het verkeer. Wie de man is en waarom hij in de kraan is geklommen, is nog niet duidelijk.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.

