Man dreigt gezin te vermoorden 06 februari 2018

Speciale eenheden van de federale politie zijn zondag moeten uitrukken voor een man die zich had verschanst in zijn appartement. De man dreigde ermee zijn vrouw en vier kinderen te doden. "Zondag om 22.45 uur kreeg de lokale politie Zuid een oproep binnen voor een ruzie in een flatgebouw in de Guillaume Van Haelenlaan. Op het moment dat de politie arriveerde, weigerde de 44-jarige P.D. de deur te openen en verschanste hij zich met zijn vrouw en kinderen in zijn flat", zegt Gilles Dejemeppe, van het parket.Daarop stelde de politie een veiligheidsperimeter in en werden de speciale eenheden van de federale politie opgeroepen. Ondertussen gooide P.D. verschillende voorwerpen door het raam naar buiten. "Na vier uur onderhandelen, heeft de man zich over gegeven aan de politie. De verdachte was onder invloed van alcohol. Hij werd opgepakt en wordt verhoord", aldus Dejemeppe.





(VDBS)