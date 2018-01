Man dreigt appartement op te blazen 02u28 0

Een man heeft gisteren gedreigd zelfmoord te plegen door zijn appartement op te blazen. "De brandweer en politie zijn meteen vertrokken naar het Bizetplein. Om 13.45 uur kregen zij de melding dat een man zelfmoord wilde plegen door zijn appartement te laten ontploffen. De politie praatte op de man in en kon hem snel arresteren", zegt de woordvoerster van politiezone Brussel-Zuid. Niemand raakte gewond. Een uurtje later was de rust weergekeerd. (VDBS/SRB)