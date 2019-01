Man die terreurplannen had opgepakt WHW

24 januari 2019

10u16 0 Brussel De federale gerechtelijke politie van Luik heeft een man opgepakt die vermoedelijk een terreurdaad voorbereidde. Volgens het federaal parket zijn er in totaal drie mensen opgepakt, van wie er twee onder aanhoudingsbevel zijn geplaatst voor deelname aan de activiteiten van een terreurgroep en voorbereidende handelingen voor een terreurdaad.

Volgens het federaal parket vonden de drie arrestaties plaats in Brugge, Leuven en Sint-Jans-Molenbeek. De man die in Leuven werd opgepakt, werd na verhoor vrijgelaten terwijl de andere twee in verdenking werden gesteld en onder aanhoudingsbevel werden geplaatst. Zij verschijnen eerstdaags in Luik voor de raadkamer. “De juiste methode waarmee ze wilden toeslaan, is nog niet duidelijk en maakt voorwerp uit van verder onderzoek”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. “Ook hun eventuele banden met bepaalde terroristische groepen worden nog verder onderzocht.”