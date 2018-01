Man die MIVB-bestuurster aanviel, in voorlopige hechtenis 02u29 0

De man die vrijdag een chauffeur van de MIVB aanviel, is in voorlopige hechtenis geplaatst. Het slachtoffer zelf verkeert niet in levensgevaar.





Volgens getuigenissen viel de verdachte V.L. vrijdag rond 18 uur de bestuurster van de bus aan op het Léopold Wienerplein in Watermaal-Bosvoorde omdat hij niet meteen de bus op mocht. De vrouw had net pauze en mocht volgens de procedure niemand op de bus laten. Gefrustreerd viel de man haar aan en sloeg met zijn vuisten meerdere keren op haar borst. De vrouw slaagde er echter in haar SOS-knop in te drukken en alarmeerde zo de veiligheidsdiensten van de MIVB. Die kwamen snel snel tussenbeide en de verdachte werd opgepakt door de politiezone Marlow. Hij werd aangehouden en in voorlopige hechtenis geplaatst. Het slachtoffer, dat arbeidsongeschikt is, werd overgebracht naar het ziekenhuis om er de nodige zorg te krijgen. Ze verkeert niet in levensgevaar. (DCFS)