Man die baby tegen grond wierp nog voor gerechtelijk verlof voor rechter? WHW

08 maart 2019

11u29 0 Brussel De kans is groot dat Cédric V.R., die in november zijn drie maanden oude dochtertje op de grond gooide, nog voor de zomer voor de Brusselse correctionele rechtbank zal verschijnen. Ondertussen verlengde de raadkamer zijn aanhouding voor twee maanden.

De man gooide op 11 november zijn drie maanden oude dochtertje op de grond in hun appartement te Koekelberg, omdat ze niet stopte met huilen. Met het meisje gaat het ondertussen beter

Zoontje

Cedric V. werd in 2011 nog veroordeeld tot negen jaar cel, omdat hij zijn zoontje van zes maanden had doodgeslagen, omdat die huilde tijdens een computerspel dat V. aan het spelen was. Ditmaal is hij in verdenking gesteld voor poging moord, of minstens poging doodslag. Naast de feiten tegenover zijn zeer jonge kinderen blijkt de man geen enkele andere vermelding op zijn strafregister te hebben. Gerechtspsychiaters hebben de man ondertussen grondig onderzocht. Het dossier is bijna afgerond waardoor de kans groot is dat het proces binnen enkele maanden al zal plaatsvinden.