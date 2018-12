Man die agent neerstak maandag al voor rechter WHW

01 december 2018

10u17 0 Brussel De man die op 17 september aan het Maximiliaanpark in Brussel een agent neerstak en werd neergeschoten, verschijnt maandag al voor de Brusselse correctionele rechtbank. Hij staat terecht voor poging doodslag, weerspannigheid en bezit van verboden wapens.

De 43-jarige Belg van Egyptische origine raakte bij het incident zwaargewond maar hij is intussen aan de beterhand.Volgens parket en politie vond het incident plaats toen agenten van de Brusselse lokale politie een controleactie uitvoerden in de omgeving van het Maximiliaanpark. Ter hoogte van huisnummers 59 op de Antwerpsesteenweg stootten de agenten op de man, A.E., die lag te slapen. Toen ze hem wakker maakten en vroegen te vertrekken, keerde de man zich meteen tegen de agenten en toonde een mes.

De agenten sommeerden A.E. meermaals het mes te laten vallen en maakten gebruik van hun pepperspray toen hij dat niet deed. Ook na het gebruik van de pepperspray liet de man zijn mes niet vallen maar viel hij één van de agenten aan. Die raakte daarbij lichtgewond aan het hoofd.

Een andere agent opende daarop het vuur en vuurde drie schoten af. A.E. werd in de borst en het been getroffen en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor poging doodslag en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Eerder vorige week verwees de raadkamer hem door naar de correctionele rechtbank.