Man die agent aanviel aangehouden Freya De Coster

24 november 2018

17u33 0 Brussel De Brusselse raadkamer heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van I.T., de 33-jarige man die dinsdag een Brusselse agent neerstak.

De man werd eerder door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor poging doodslag met een terroristisch karakter. Hij lag zaterdag nog steeds in het ziekenhuis. Voorlopig kon geen enkel verband worden gevonden met Islamitische Staat of een andere terroristische organisatie. Er zouden ook geen andere mensen betrokken zijn bij de feiten. De politie voerde vrijdag een nieuwe huiszoeking uit in de omgeving van de dader.

Een agent van de Brusselse politie werd dinsdag rond 5.30 uur voor het commissariaat aan de Kolenmarkt aangevallen door een man die gewapend was met twee messen. De agent raakte daarbij gewond in de hals. Twee andere agenten openden het vuur op de aanvaller en losten drie schoten.

De aanvaller werd tweemaal geraakt in de romp. De agent raakte niet levensgevaarlijk gewond, de aanvaller wel. Beiden werden naar het ziekenhuis overgebracht maar de agent heeft intussen het ziekenhuis verlaten. Hij is wel enige tijd arbeidsongeschikt.