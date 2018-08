Man daagt aan parket op met vals document 10 augustus 2018

Een 53-jarige man heeft dinsdag geprobeerd het parket van Brussel te bedotten met valse papieren. De man kwam met een vals document zijn rijbewijs ophalen aan het loket. "Hij moest opnieuw zijn theoretisch en praktisch examen afleggen na een veroordeling", zegt Denis Goeman van het parket. "Hij legde een attest voor van zijn slagen, maar dat was vervalst." Niet al te snugger, want het parket had de vervalsing snel door en pakte de man op. Die bekende dat hij 500 euro betaald had om het document te laten maken. De man moet voor de tribunale rechtbank verschijnen en riskeert een celstraf tot vijf jaar. Het parket is ondertussen een onderzoek gestart naar twee gelijkaardige zaken en onderzoekt of het nog meermaals voorkwam dat valse documenten gebruikt werden aan de loketten van het parket. (DCFS)