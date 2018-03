Man berooft zich van leven op Liedtsplein 10 maart 2018

02u43 0 Brussel Het Liedtsplein is gisterochtend opgeschrikt door een man die zichzelf van het leven heeft beroofd. Volgens de eerste vaststellingen zou hij van het balkon van zijn appartement op de tweede verdieping gesprongen zijn.

Het incident gebeurde voor 9 uur. "Een man sprong uit het raam van zijn appartement, op de hoek van de Brichaustraat en het Liedtsplein. Hij viel zeker 4 meter naar beneden", zegt een getuige die op dat moment een koffie dronk in het café aan de overkant van de straat. "De politie was meteen ter plaatse, want hun commissariaat bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw."





Officieel onderzoekt het parket nog de oorzaak van het incident. "De wetsdokter en het labo kwamen ter plaatse", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. Al lijken de eerste bevindingen op zelfdoding te wijzen. De politie zette de Brichaustraat de hele voormiddag af.





(DCFS/DBS)