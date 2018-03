Man aangehouden voor verkoop van nepmedicatie 02 maart 2018

02u55 0 Brussel Een 29-jarige man uit Brussel is onder aanhoudingsbevel geplaatst nadat een onderzoek uitwees dat hij zowel in België als in andere Europese landen via Facebook het geneesmiddel 'Brûleur Minceur' verkocht.

Het geneesmiddel is bedoeld om gewicht te verliezen, maar werd door de man omschreven als voedingssupplement. Verschillende Facebook-gebruikers lieten commentaren achter waarin ze de ongewenste bijwerkingen van het product omschreven. In de loop van september 2017 ontving het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten hierover een anonieme klacht. In het kader van dit dossier werd M.M. gearresteerd. Hij wordt in verdenking gesteld van een inbreuk op de wetgeving inzake geneesmiddelen en het witwassen van geld. Het agentschap raadt burgers aan om de medicatie niet meer in te nemen en het naar hun apotheker te brengen, waar het vernietigd kan worden.





(VDBS)