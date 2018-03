Man (47) vermist 05 maart 2018

De politie is op zoek naar de 47-jarige Cedric Derycke. Hij werd voor het laatst gezien op dinsdag 27 februari, in de Fléronlaan in Vorst. De man verplaatst zich met een grijze Ford Focus, met nummerplaat 1-RRX-324. Cedric is 1,90 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft bruin-groene ogen, en kort grijs haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een felrode trui van het merk 'Millet', een blauwe jeans, bruine schoenen en een vest. Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300. (WHW)