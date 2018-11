Mama Leather pas op 20 februari voor hof van beroep WHW

21 november 2018

14u37 0 Brussel Op 20 februari behandelt het hof van beroep het dossier rond een Nigeriaans netwerk van mensenhandel en prostitutie. In eerste aanleg kreeg kopstuk ‘Mama Leather’ een effectieve celstraf van 14 jaar. De zaak werd vandaag uitgesteld omdat een verdachte van advocaat is veranderd. Ook kwam de tolk Engels-Nederlands niet opdagen.

De organisatie kenmerkte zich door haar meedogenloze aanpak van jonge Nigeriaanse prostituees en hun familie. Aan het hoofd stond een Nigeriaanse pooister, Esohe U., bijgenaamd Mama Leather, die zelfs meisjes van 14 jaar oud verplichtte zich te prostitueren. Zij werd veroordeeld tot 14 jaar cel en kreeg een boete van 240.000 euro. Haar vier handlangers kregen 6, 7 en 8 jaar cel en vijf andere verdachten celstraffen van 2 tot 5 jaar. De rechtbank sprak ook de verbeurdverklaring uit van een aantal vitrines waar meisjes zich moesten prostitueren. Een primeur voor ons land.

Bedreigingen

De meisjes werden geronseld in Nigeria, waar hen een mooie toekomst werd beloofd. Na een gruwelijke voodooceremonie werden ze doorheen de woestijn tot aan de Libische kust gebracht, om vervolgens de oversteek te maken naar Italië. Mama Leather stond in contact met ronselaars in Nigeria en met mensensmokkelaars in Libië. Haar handlangers gingen de meisjes ophalen in Italië en brachten ze naar België. In Brussel kregen de meisjes onderdak in een flat die gehuurd werd door de minnaar van Mama Leather. De meisjes moesten zich er prostitueren om een schuld van 35.000 euro af te betalen, geld dat Mama Leather zogezegd uitgegeven had om hen naar België te halen. Meisjes die weigerden, werden bedreigd en mishandeld en zagen hun familie in Nigeria het doelwit worden van handlangers ter plaatse.