Malgorzata Radzka al enkele dagen vermist WHW

04 januari 2019

16u33 0 Brussel De 58-jarige Malgorzata Radzka verliet op 2 januari haar woning in het centrum van Brussel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de vrouw. Malgorzata heeft medische zorgen nodig.

De vrouw verliet haar huis in de Van Arteveldestraat in het centrum van Brussel in de loop van de namiddag op 2 januari. Op het ogenblik van haar vertrek droeg ze een beige mantel met strepen en een kap, een jeans en bruine laarsjes. Op vraag van het Brussels parket verspreidt de politie een opsporingsbericht. De vrouw heeft namelijk medische zorgen nodig. Mevrouw Radzka is normaal gebouwd en tussen de 1.65 meter en 1.67 meter lang. Ze heeft gegolfd bruin haar tot op de schouders. Heb je de vrouw gezien of weet je waar ze is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30 300. Via mail kan je reageren via opsporingen@police.belgium.eu