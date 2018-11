Maatregelen weinig effect op verkeersongevallen Freya De Coster

13 november 2018

14u19 0 Brussel De politie en het gemeentebestuur van Schaarbeek willen betere straatverlichting en wegmarkeringen om verkeersongevallen te voorkomen. Want hoewel er beduidend meer straatpolitie en controle is, daalt het aantal ongevallen niet.

“Als je de eerste drie maanden van 2017 met die van 2018 vergelijkt, steeg het aantal ongevallen met materiële schade van 769 naar 906”, zegt schepen Adelheid Byttebier. “Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel doet beter, daar stagneert het aantal op 258, maar dat is eigenlijk geen goed nieuws.’

Nochtans zijn de getroffen maatregelen niet min. De verkeerscontroles werden drastisch verhoogd, met een verdubbeling van het aantal snelheidscontroles. Zo werden tussen september en januari 2017 3.714.400 wagens gecontroleerd, een jaar later in dezelfde periode waren dat er 7.610.964. Ook het aantal patrouillerende agenten werd opgeschroefd. Zo zijn nu 63 agenten aan het werk, in januari 2018 waren het er 47.

Oorzaken in kaart brengen

“De politiezone voert nu meer doorgedreven ongevallenanalyses uit om de oorzaken van verkeersongevallen in kaart te brengen en komt met aanbevelingen om ongevallen op specifieke locaties te voorkomen zoals de straatverlichting en de aanpassing van de weg.” De gemeente maakt ook 100.000 euro vrij voor extra camera’s en heeft nieuwe fietsstraten, zoals de Veldweg aan de Lambermontlaan, ingevoerd. Bovendien komt er ook een nieuwe elektrische fietsbrigade.

Om de verkeersveiligheid in de kijker te zetten, organiseerde ook het Huis van de Vrouw een expo van de overleden journaliste Stephanie Verbraekel. De 28-jarige grafische vormgeefster overleed toen ze aangereden werd op de fiets op de Haachtsesteenweg. Het Huis van de Vrouw stelde 18 van haar werken tentoon en besloot de expo nog tot 18 november te verlengen. Deze zaterdag houdt de gemeente een herdenkingsmoment voor alle verkeersslachtoffers van 2017.