Maandag geen laatste lesuur in veertien Franstalige middelbare scholen Protest tegen ‘misstanden bij Brusselse onderwijsinspectie’ Redactie

23 januari 2019

14u57 0 Brussel Leerkrachten op veertien Brusselse middelbare scholen stoppen maandag een uur eerder met lesgeven om een onderzoek te eisen naar een onderwijsinspecteur, die volgens de onderwijsvakbond niet onafhankelijk genoeg is. Brussels onderwijsschepen Faouzia Hariche (PS) liet eerder deze week weten dat zo'n onderzoek er niet komt.

De vakbonden hebben naar eigen zeggen aanwijzingen dat een Brusselse onderwijsinspecteur leerlingen van het Brusselse Athenée des Pagodes hielp om klacht in te dienen tegen een leerkracht nadat ze in de zomer waren gezakt voor hun examen. “Dat staat zwart op wit in gesprekken van leerlingen op sociale media. Daarin schrijven ze de inspecteur een rol toe bij het indienen van de klacht”, zegt Michel Thomas van onderwijsvakbond CGSP.

Onze krant kon die gesprekken inkijken. “Ik stel voor dat we een mail schrijven om (hem) te bedanken”, schrijft een leerling na de deliberaties. “We zullen hem chocolaatjes geven”, zegt een ander.

“Officieel heeft de schepen nog niet gereageerd op onze vraag. In de pers liet ze wel al weten dat een onderzoek niet aan de orde is", zegt Thomas. “Dat begrijpen wij niet. We vragen geen sancties, voor alle duidelijkheid, enkel een onderzoek van de gemeentesecretaris. Dat lijkt ons gezien de inhoud van de gesprekken die we overmaakten aan de Stad Brussel niet overdreven. Als uit een onderzoek de conclusie komt dat er niets aan de hand is, ook goed. Maar dan is het tenminste onderzocht. Intussen komt er wél een onderzoek naar drie leerkrachten die het verwijt krijgen dat ze teveel leerlingen in de zomer lieten zakken.”

Maandag op de gemeenteraad krijgt schepen vragen over de kwestie. “Om leerkrachten de kans geven daarbij te zijn, kondigen we een werkonderbreking aan tijdens het laatste lesuur”, aldus Thomas. “We zijn benieuwd naar het antwoord van de bevoegde schepen.”