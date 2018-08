Maand lang werken in Kuregemstraat 25 augustus 2018

In de Kuregemstraat in Diegem en in de Witloofstraat in Haren starten vanaf maandag werkzaamheden. Er worden een gasbuis en een laagspanningskabel aangelegd. De werken zullen tot en met 28 september duren. Als gevolg van de werkzaamheden worden de Kuregemstraat en de Witloofstraat afgesloten ter hoogte van de Haachtsesteenweg en de Oude Haachtsesteenweg. Er is een omleiding voorzien via de Haachtsesteenweg, de Woluwelaan en de Oude Haachtsesteenweg. (RDK)