Lutgardiscollege opent nieuwbouw en creatieve speelplaats

Het Lutgardiscollege heeft gisteren haar nieuwe schoolgebouw en spiksplinternieuwe speelplaats voorgesteld. Na vier jaar kunnen de leerlingen les volgen in gerenoveerde en moderne lokalen, aangepast aan nieuwe leervormen.

De gehele speelplaats kreeg een creatieve make-over, die de school samen met de leerlingen bedacht. Speelheuvels, een nieuwe glijbaan en zandbakken waarin de kinderen kunnen klauteren, vervangen de verouderde speelruimte.





Ook de gebouwen van het secundair onderwijs kregen een opknapbeurt. "Naast de nieuwbouw zouden we eventueel nog enkele computerklassen en werkruimtes kunnen bouwen. Dat zou een mooie extra aanwinst zijn", zegt directrice Sabine Verheyden.





Zes extra klasjes

De lagere school Wonderwoud kreeg zelf zes extra klassen. Broodnodig, aangezien het leerlingenaantal de laatste jaren sterk steeg, van zo'n 350 naar 500 leerlingen in vijf jaar tijd.





"Het heeft vier jaar geduurd, met heel wat aanpassingen en klasverhuizingen. Maar nu is de hele school eindelijk af, zodat we dit leerlingenaantal kunnen opvangen", aldus directrice Kathleen Van Hemelrijck. "Als directie zijn wij grote voorstanders van co-teaching en werken met niveauklassen. De nieuwe lokalen maken deze manier van lesgeven mogelijk."





