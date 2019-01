Luidruchtig gedrag van kwartet wekt aandacht politie: viertal blijkt ook nog eens drugs op zak te hebben WHW

18 januari 2019

18u23 0 Brussel Vier mannen zijn donderdag opgepakt op verdenking van het verhandelen van cannabis. De politie was eigenlijk ter plaatse gekomen omdat ze geluidsoverlast veroorzaakten maar uiteindelijk werden ze opgepakt voor drugsfeiten.

Les 1 als je drugs op zak hebt: trek niet de aandacht van de politie. Vier mannen tussen 19 en 31 jaar hadden dit niet goed begrepen. Donderdag maakten ze zoveel lawaai voor een nachtwinkel in de Bergéstraat dat buurtbewoners de politie belden. Een patrouille kwam ter plaatse om de mannen tot kalmte en stilte aan te manen. Omdat de agenten meteen vermoedden dat de vier drugs hadden gebruikt, besloten ze hen te fouilleren. Met succes, want ze bleken 12 gram cannabis en 340 euro cash geld bij zich te hebben. In hun woningen werd opnieuw cannabis gevonden en een precisieweegschaal. Drie van de vier werden na ondervraging vrijgelaten. De vierde werd ter beschikking van het parket gesteld.