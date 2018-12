Ludieke crowdfunding wordt een succes De ‘los het op’-mokken brengen een duidelijke boodschap aan de regering Jasmijn Van Raemdonck

13 december 2018

15u42 1 Brussel De crowdfunding die werd opgezet om mokken met de boodschap “Los het op” naar de Federale Regering te sturen werd een groot succes. Initiatiefneemster Karen Francois plant de mokken binnenkort te overhandigen in de Wetstraat.

“Het is eigenlijk vooral gestart als een mopje”, vertelt Karen. Met de crowdfunding wilde zij geld inzamelen om 83 mokken plus een voor de koning op te kunnen sturen naar de regering. “Los het op" is de simpele boodschap die zij de politici met deze mokken wil meegeven.

Haar mopje escaleerde en werd een groot succes: vandaag is de actie zelfs over haar doel heen gesprongen. “Omdat we nu over het budget zitten, zijn we van plan ook nog oploskoffie en Marokkaanse thee mee te sturen”, lacht Karen.

Bekvechten als kleuters

“De politici zijn momenteel aan het bekvechten als kleuters, dus heb ik beslist gewoon mee te spelen op hun niveau”, legt Karen uit. Normaal gezien doet zij niet mee aan politieke debatten. “Maar nu paste het zo goed in het plaatje”. Karen heeft een online shop waarop zij gadgets met allerlei boodschappen op verkoopt. “De mok met ‘los het op’ stond al langer op mijn webshop. Ik kon deze kans dus echt niet laten liggen”, zegt ze.

“Het maakt mij eigenlijk niet uit of het allemaal iets uithaalt”, geeft Karen mee. “Het was vooral de bedoeling om een ludieke actie op poten te zetten”. Binnenkort trekt ze naar de wetstraat om de mokken effectief te overhandigen.

