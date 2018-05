Luchtvervuiling swingt pan uit in Sint-Gillis 31 mei 2018

02u44 0 Brussel Ecolo-Groen plaatste gedurende een maand, tussen 17 februari en 17 maart 2018, meetbuisjes op negen plekken in Sint-Gillis om het stikstofdioxidegehalte (NO2) te onderzoeken. Alle negen meetplekken gaven een slecht tot zeer slecht resultaat.

Onder meer in de Engelandstraat, de Overwinningsstraat en de Koningslaan werd de luchtkwaliteit gemeten. "Helaas liggen hier veel scholen en crèches in de buurt", zegt Suzanne Ryvers, lijsttrekster voor Groen. "Met een motie vragen we de gemeenteraad dan ook vlug concrete maatregelen te nemen, zoals de invoering van schoolstraten en het consequent aanmoedigen van alternatieve vervoerswijzen", voegt Catherine Morenville toe, gemeenteraadslid en lijsttrekster Ecolo-Groen. De negen meetpunten van Ecolo-Groen lagen verspreid over Sint-Gillis, langs drukke verkeersassen, scholen, maar ook in rustigere residentiële straten. Drie van de negen plekken vertoonden waardes van meer dan 30 microgram per kubieke meter, de zes overige zaten allemaal boven de 35 microgram per kubieke meter. (DCFS)