Luchthaventaxi's bij duurste van Europa 04 augustus 2018

Een taxiritje van de luchthaven naar het stadscentrum kost in Brussel tussen 3 en 5 euro per kilometer. Brussels Airport staat daarmee op de zesde plaats in de top 10 van duurste Europese luchthavens om een taxi te nemen. Het duurste vliegveld is Genève Airport, waar taxireizigers 5,67 euro per kilometer betalen. De tweede plaats gaat naar het Zürich Airport en de top vijf wordt vervolledigd door de luchthavens in Kopenhagen, Nice en Düsseldorf. Zaventem is na de top vijf de duurste. Gemiddeld kost een taxiritje van luchthaven naar stadscentrum in Europa 40 euro, zo berekenden de onderzoekers. Om van Zaventem naar centrum Brussel te rijden, betalen reizigers gemiddeld 45 euro voor een rit van ongeveer 15 kilometer. Dat is dus 5 euro meer dan het Europese gemiddelde.





(DCFS)