Lottotrekking binnenkort live te volgen op het Brouckèreplein

11 januari 2019

11 januari 2019

17u06

Brussel De trekkingen van de Nationale Loterij zullen vanaf de zomer in een nieuwe winkel op het De Brouckèreplein in Brussel plaatsvinden waar ze ook live gevolgd kunnen worden door voorbijgangers. Dat heeft de topman van de Nationale Loterij, Jannie Haek, woensdag bekendgemaakt.

Vanaf de zomer opent in het hart van Brussel een nieuwe winkel van de Nationale Loterij. Met het “experience center” wil het bedrijf inzetten op de beleving van de lottospeler. “Het is de bedoeling om echt een ontmoetingsplaats te worden voor lottospelers waar zij met onze medewerkers en met elkaar in dialoog kunnen gaan”, legt de woordvoerder van de Nationale Loterij, Jean-François Mahieu, uit. Voorbijgangers en spelers zullen er ook de openbare trekking kunnen bijwonen. Dat vervolledigt volgens de Nationale Loterij het belevingsgevoel. Tot nu toe gebeurde de trekking in een televisiestudio in Vilvoorde en konden spelers die alleen volgen via televisie. “Met onze nieuwe winkel kan iedereen het gebeuren ervaren en versterken wij bovendien de transparantie van onze trekkingen”, aldus Mahieu. De trekkingen zullen ook nog uitgezonden worden op VRT en RTBF.

Daarnaast kunnen mensen in de nieuwe winkel ook terecht om informatie te krijgen over de producten, om hun cv in te dienen, hun winsten op te halen, informatie te krijgen over de goede doelen die de Loterij steunt, enzovoort. Vandaag bestaan al drie van die winkels in Gent, Antwerpen en Luik. In totaal wil de Nationale Loterij er acht tot tien openen. Brussel zal de nieuwe winkel waarschijnlijk in juli kunnen verwelkomen.