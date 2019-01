Lijsttrekkers voor Groen bekend: Van den Brandt trekt de Brusselse lijst, Bex de Vlaamse VRJB

26 januari 2019

19u29

Bron: Belga 0 Brussel Elke Van den Brandt (Brusselse gewestlijst), Stijn Bex (Vlaamse lijst) en Tinne Van der Straeten (federale lijst) zijn de kopstukken die voor Groen naar voor treden bij de verkiezingen van 26 mei. Dat maakte de partij zaterdag bekend.

Op het congres van Groen Brussel werd zaterdag gestemd over de groene lijsttrekkers voor de Brusselse, Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei. Daarbij werd Elke Van Den Brandt, die nu zetelt in het Vlaams parlement, verkozen tot lijsttrekker voor het Brussels parlement. Haar opdracht is om de groene golf van de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen door te zetten, want in veertien gemeenten bestuurt Groen nu mee.

Om die opdracht te vervullen krijgt ze op de tweede plaats steun van huidig Brussels Parlementslid Arnaud Verstraete. Bruno De Lille, nu ook Brussels Parlementslid, zal de Brusselse lijst duwen. “Als je Brussel wil doen bewegen moet je met zijn allen aan hetzelfde zeel trekken. De Brusselaars snakken naar schone lucht, veilige straten en een ambitieuze aanpak van armoede. Daar willen wij voor gaan”, stelt Van den Brandt.

Vlaamse lijst

Voor het Vlaams parlement treedt gewezen kamerlid Stijn Bex naar voor als lijsttrekker. Hij zal de ervaring kunnen gebruiken die hij tussen 2003 en 2007 in de Kamer opdeed voor het toenmalige Spirit, alvorens hij in 2010 voor Groen koos. “We moeten niet alleen in veertien Brusselse gemeenten, maar ook in het gewest, het Vlaams en het federaal parlement aan de knoppen zitten om echte antwoorden te kunnen geven aan al diegenen die bezorgd zijn over het klimaat”, verklaart Stijn Bex. Op de tweede plaats zet de partij een politieke nieuwkomer: Celia Ledoux, schrijfster en columniste.

Federale lijst

Bij de federale verkiezingen bundelen Ecolo en Groen de krachten met een gezamenlijke lijst, getrokken door Ecolo-covoorzitter Zakia Khattab. Tinne Van der Straeten, die momenteel schepen is voor Groen in Koekelberg, krijgt op die lijst de derde plaats toegewezen. “Dankzij onze sterke samenwerking met Ecolo maken de Nederlandstalige Brusselaars voor het eerst kans op een verkozene in de Kamer. Ik kijk ernaar uit om hen te vertegenwoordigen op federaal niveau”, zegt Van der Straeten.