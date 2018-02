Lijk Kruidtuin: geen sporen van geweld 22 februari 2018

De man die maandag dood is aangetroffen in het metrostation Kruidtuin is niet om het leven gekomen door geweld. Al is de precieze doodsoorzaak nog steeds onduidelijk. "De komende weken worden er nog enkele toxicologische onderzoeken uitgevoerd", klinkt het bij het parket. Een werknemer van de MIVB vond maandagochtend rond 6 uur het levenloze lichaam van de 31-jarige man. (VDBS)