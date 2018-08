Lijk gevonden in natuurgebied 13 augustus 2018

In het natuurgebied Het Moeraske in Evere is vrijdagnamiddag een lijk gevonden.





Het lichaam, dat in vergevorderde staat van ontbinding was, werd aangetroffen door een arbeider van de gemeente. Voorlopig kon de identiteit van de overledene nog niet achterhaald worden. Het Brusselse parket beschouwt het overlijden als verdacht en heeft een gerechtelijk onderzoek geopend. Een wetsarts en het gerechtelijk lab van de federale politie zijn ter plaatse geweest.





De onderzoeksrechter stapte vrijdagavond nog ter plaatse af samen met het parket. Verder onderzoek zal in de loop van de komende dagen meer licht moeten werpen op de doodsoorzaak. Het overlijden wordt door het Brussels parket voorlopig dus wel als verdacht beschouwd.





De autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen. (DBS)