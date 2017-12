Lift van Atomium werkt opnieuw 02u45 0

De lift van het Atomium doet het weer. Door het hevige stormweer raakte de motor van de lift op 18 december beschadigd, waardoor bezoekers niet meer tot in de bovenste bol geraakten. Vroeger dan verwacht werd de motor hersteld.





In eerste instantie was gepland dat de lift pas op 7 januari opnieuw in gebruik zou worden genomen. Maar de herstellingsfirma werkte er met man en macht aan, zodat de lift nog voor nieuwjaar opnieuw gebruikt zou kunnen worden. Dit jaar vindt het grote vuurwerk van Brussel plaats aan het Atomium en ook in het panoramisch restaurant van het Atomium waren er al reservaties geboekt voor oudejaarsavond. Die plannen leken even in het water te vallen, toen de lift het begaf en de hoogste bol plots niet meer bereikbaar was. Gisteren werd de herstelde motor opnieuw geïnstalleerd en vervoerde de lift opnieuw bezoekers. (DCFS)