Lift van Atomium vanaf vrijdag terug in werking SI

17u10

Bron: Belga 1 Baert Marc Brussel De lift van het Atomium is vanaf vrijdag 29 december opnieuw open voor het publiek. Dat laat Atomium-directeur Henri Simons vandaag weten aan Belga. De lift was sinds 18 december niet meer in werking na schade aan de motor door wateroverlast.

In eerste instantie was gepland dat de lift pas op 7 januari opnieuw in gebruik werd genomen, maar de herstellingsfirma heeft flink doorgewerkt om de lift toch in gebruik te nemen tijdens nieuwjaarsnacht. Dit jaar vindt het grote vuurwerk van Brussel namelijk plaats aan het Atomium en ook in het panoramisch restaurant van het Atomium waren er al reservaties geboekt voor oudejaarsavond.

De motor van de lift, die nog uit 1958 dateerde toen het Atomium gebouwd werd, liep schade op doordat er midden december water in de liftschacht sijpelde ten gevolge van het stormweer.

Weinig invloed op bezoekerscijfers

De kerstvakantie is traditioneel een drukke periode voor het Atomium, maar de bezoekerscijfers hebben er weinig onder geleden. "Er waren nog altijd erg veel Belgische bezoekers voor de Magritte-tentoonstelling. Die was ook gewoon bereikbaar via de trappen of de roltrappen", vertelt Yvonne Boodts, woordvoerster van het Atomium. "Al vonden sommige buitenlandse toeristen het wel spijtig dat ze niet konden genieten van het panoramisch uitzicht."

