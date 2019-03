Lidl-Tuin verrast pendelaars WHW

25 maart 2019

13u42 0 Brussel Wie dagelijks op weg naar het werk afstapt in Brussel- Centraal zal het wel al gemerkt hebben. In de Garden of Eden kunnen klanten het nieuwe tuingamma van Lidl ontdekken.

Lidl organiseerde de originele campagne om zijn nieuwe tuingamma in de kijker te zetten. Sinds vorige week zijn 92 tuinproducten verkrijgbaar op de site van het bedrijf. Daarnaast zal een assortiment aan kleinere tuinbenodigheden eveneens gefaseerd in de Lidl-filialen worden doorgevoerd. Om dat in te kijker te zetten creëerde de smart discounter zijn eigen Garden of Eden, een tijdelijke groene oase pal in het Centraal Station. Nog tot morgen staat de tijdelijke tuin in het station.