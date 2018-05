Lichtgevende sticks voor groener Liedtsplein 31 mei 2018

Schaarbekenaar Anton Schuurmans heeft actie gevoerd aan het Liedstplein. Met Glow in the Dark-sticks nodigde hij passanten uit de lichtgevende staven in de grond te planten. Op die manier ijvert de Schaarbekenaar voor een groener en leefbaarder milieu. "Het Liedtsplein bestaat uit meters steen en beton, met amper plekjes groen", aldus Anton. "Verschillende straten komen samen en kinderen spelen er elke avond, maar een veilige speelruimte ontbreekt. Ook trekt het plein door zijn onaantrekkelijkheid veel zwerfvuil en sluikstorters aan." In maart kwam het Liedtsplein nog in het vizier toen een voetganger om het leven kwam die er het zebrapad overstak. De inwoners namen daarom met plezier deel aan de actie. (DCFS)/Foto Baert