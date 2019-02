Licht aan het einde van de Rogiertunnel: groot onderhoud moet sluitingskans verkleinen Werkzaamheden staan los van ventilatieproblemen van voorbije weken Robby Dierickx

25 februari 2019

Brussel Mobiliteit start zondag met een groot onderhoud aan de Rogiertunnel. Die werken zullen tot eind september duren. De tunnel wordt voornamelijk 's nachts afgesloten, maar tijdens de zomermaanden moet het verkeer overdag in beide richtingen over één rijstrook. De onderhoudswerken hebben niets te maken met de ventilatieproblemen van de voorbije weken.

Over vier jaar krijgt de Rogiertunnel een grondige renovatie. In afwachting daarvan starten nu zondagavond grote onderhoudswerken aan de druk gebruikte tunnel op de kleine ring. Opvallend: ondanks dat de tunnel de voorbije weken meermaals afgesloten werd door ventilatieproblemen staan de werken los van die voorvallen. “De onderhoudswerken stonden al lang gepland”, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. “Verschillende tunnels in de hoofdstad krijgen in het kader van ons meerjareninvesteringsplan de komende jaren een grondige renovatie, maar uiteraard kunnen we al die werken niet op hetzelfde moment uitvoeren. Niet alleen omwille van financiële redenen, maar ook om te vermijden dat de hele hoofdstad lam ligt. Daardoor moeten we – in afwachting van de grondige renovatie – op verschillende plaatsen onderhoudswerken uitvoeren. Vanaf volgende week is de Rogiertunnel aan de beurt.”

De grote onderhoudswerken stonden al langer gepland en staan los van de ventilatieproblemen van de afgelopen weken Inge Paemen

Van komende zondagavond 22 uur tot 16 juni zal er echter alleen ’s nachts gewerkt worden. Tot dan zal er tussen 22 en 6 uur geen verkeer mogelijk zijn aangezien de tunnel in beide richtingen afgesloten wordt. Het verkeer moet er bovengronds rijden. “Van 17 juni tot 31 augustus wordt er ook overdag gewerkt en zal het verkeer in beide richtingen over één rijstrook moeten”, aldus nog Inge Paemen. “We kiezen er bewust voor om die werken in de zomermaanden uit te voeren, al zal het ook in die periode voor de nodige verkeersproblemen zorgen. Vanaf 1 september wordt de tunnel opnieuw alleen ’s nachts afgesloten. De werken moeten eind september klaar zijn.”

Technicus

De komende zeven maanden worden onder meer de zijwanden vernieuwd, net als de betonblokken tussen beide tunnelkokers, en wordt al een deel van de elektromechanische installaties geplaatst. Ook het beschadigde beton in het plafond wordt hersteld. “Dit alles moet ervoor zorgen dat de kans op een sluiting van de tunnel tot aan de grote renovatie kleiner wordt. De ventilatieproblemen van de voorbije weken staan er los van, want die waren het gevolg van de vervanging van enkele elektriciteitskabels. Om die problemen te voorkomen, hebben we ondertussen wel enkele maatregelen genomen. Zo werd een technicus aangesteld die de komende drie weken 24/7 aanwezig zal zijn in de tunnel”, besluit Paemen. Die technicus moet trachten om problemen binnen het kwartier op te lossen. Slaagt hij er niet in, dan wordt de Rogiertunnel alsnog afgesloten.