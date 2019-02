Lichaam vermiste vrouw teruggevonden WHW

19 februari 2019

16u20 0 Brussel De politie heeft zondagavond het levenloze lichaam van de vermiste Elisabeth Neill uit Ganshoren aangetroffen. Een dag eerder had de politie de 72-jarige dame als vermist opgegeven.

Zondagochtend verspreidden politie en parket een opsporingsbericht na de verdwijning van de 72-jarige Neill. Zaterdag werd ze om 15 uur voor het laatst gezien in grootwarenhuis Prima in de Vandervekenstraat. Sindsdien ontbrak elk spoor van de vrouw, tot de politie zondagavond het levenloze lichaam van Neill had aangetroffen in Ganshoren.