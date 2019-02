Lichaam van vrouw uit kanaal gehaald WHW

05 februari 2019

17u17 0 Brussel In het zeekanaal Brussel-Schelde in Neder-over-Heembeek is dinsdagnamiddag het lichaam van een onbekende vrouw aangetroffen.

Het lichaam werd rond 13.30 uur opgemerkt ter hoogte van de Vilvoordsesteenweg in Neder-Over-Heembeek en door de brandweer uit het water gehaald. Het parket stuurde een wetsgeneesheer ter plaatse. Volgens de eerste vaststellingen zouden er geen sporen van geweld op het lichaam zijn. De juiste doodsoorzaak kon evenwel nog niet achterhaald worden. De vrouw is nog niet geïdentificeerd. De wetsdokter is ter plaatse gekomen en heeft op het eerste zicht geen uiterlijke sporen van geweld vastgesteld. Het onderzoek moet meer duidelijkheid brengen.