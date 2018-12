Lichaam van ex in kanaal geworpen: Michaël Van De Vreken schuldig aan doodslag SVM

18 december 2018

16u56

Bron: Belga 0 Brussel Michaël Van De Vreken is door de jury van het Brusselse assisenhof schuldig bevonden aan de doodslag op zijn ex-vriendin Vjollca Hoxha in maart 2017 in Jette. Het lichaam van de 22-jarige Albanese vrouw was op 26 maart 2017 gevonden in het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van Laken.

De man gaf toe dat hij de 22-jarige Albanese vrouw gedood heeft, maar verklaarde dat hij niet die intentie had. Hij had haar naar eigen zeggen naar de keel gegrepen om haar in bedwang te houden nadat ze hem had gekrabd.

De dertiger verklaarde dat hij het lichaam van Hoxha vervolgens in een laken had gewikkeld, het in een wasmand had gestopt en vervolgens in een grote zak. Daarna gooide hij het lichaam in het kanaal Brussel-Charleroi.

De zak met het lichaam werd aangetroffen door drie personen in een boot, zij verwittigden de politie. Het lichaam werd door middel van een autopsie geïdentificeerd. De wetsdokter sloot een overlijden door verdrinking uit.

Aangekomen als prostituee

Hoxha arriveerde in 2014 in België en kwam als prostituee in de Brusselse Aarschotstraat terecht. In 2015 ontving ze het statuut van slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting, nadat ze getuigde tegen haar pooier. Die man werd veroordeeld tot vijf jaar cel. Ze ging vervolgens bij Michaël Van De Vreken wonen -een vroegere klant- en begon te werken als verkoopster en als serveerster. In februari 2017 verklaarde de vrouw aan de politie dat Van De Vreken niet meer bij haar in Jette woonde, en dat ze doodsbedreigingen had ontvangen van zijn nieuwe vrienden.

De zaak is het eerste crimineel dossier dat voor het Brusselse hof van assisen verschijnt sinds het Grondwettelijk Hof vorig jaar enkele artikels van de Potpourri II-wetgeving ongrondwettelijk verklaarde. Daardoor konden sinds het voorjaar van 2016 alle misdaden voor de correctionele rechtbank gebracht worden. Het Grondwettelijk Hof heeft ondertussen dus geoordeeld dat moorden en doodslagen voor het hof van assisen moeten behandeld worden.