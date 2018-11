Lichaam gevonden naast het spoor Jasmijn Van Raemdonck

26 november 2018

18u04 0 Brussel Een alerte agent van Securail heeft zondagnamiddag stoffelijke resten opmerkt langs de treinsporen tussen Brussel-Noord en Schaarbeek. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen over de omstandigheden van het overlijden en de identiteit van het slachtoffer.

De agent van Securail merkte zondag om 16.00 uur vanuit de trein iets op “wat leek op menselijke resten”. Het stoffelijk overschot lag naast de sporen, niet ver van de Van Praetbrug. Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter blijkt dat verder onderzoek nodig is om het lichaam te identificeren en de doodsoorzaak na te gaan. Of het om een misdaad gaat is evenwel nog niet bekend.